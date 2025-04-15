Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu? Ünlü şarkıcıdan son nokta

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Babasıyla yaşadığı sorunların ardından Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter hakkında boşanma iddiaları gündeme gelmişti. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kafaları karıştıran ünlü çift, konuyla ilgili sessiz kalmışlardı.

"EŞİMLE BİRLİKTEYDİK" 2. Sayfa'nın haberine göre; önceki akşam objektiflere yansıyan Dilan Çıtak, arkadaşının doğum gününe katıldığını söyledi ve "Eşimle birlikteydik" diye ekledi. Eşinin sahne nedeniyle önceden ayrıldığını dile getiren Çıtak, mutlu olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.