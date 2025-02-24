Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile sorunlarla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak bu kez ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve 3 yıldır evli olan ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şaşırttı.

"BAZI İNSANLARI KAYBETMENİZ GEREKİR"

Dilan Çıtak, paylaşımında "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yazdı.

Levent Dörter ise hem Çıtak ile olan pozlarını sildi hem de "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir." şeklinde bir paylaşımda bulundu.