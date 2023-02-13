Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum'daki evini depremzedeler için açtı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, deprem bölgesine yardımlar da sürüyor. Tüm Türkiye'de depremzedeler için yapılan yardım seferberliğine ünlü isimler de destek veriyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Instagram hesabından evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurdu. Ünlü isim günlerdir depremzedeler ve hayvanlar için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Çıtak deprem bölgesinde neden olmadığını da açıkladı.

“BUGÜNDEN SONRA SAHADA OLACAĞIM”



Dilan Çıtak Tatlıses, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım, taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orada bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olacağım çok şükür, Allah herkesten razı olsun güzel insanlarımız" notunu paylaştı.