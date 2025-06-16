Dilan Polat’ın koruması hastane çıkışında silahlı saldırıya uğradı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması Alper Ş. İstanbul Ümraniye’de hastane çıkışında silahlı saldırıya uğradı.



İki saldırganın Alper Ş'ye hastane çıkışında ateş edip kaçtığı tespit edildi.



Habertürk'ün haberine göre saldırıda yaralanan ve tedavi altına alınan Alper Ş'nin sağlık durumu iyi.

Şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Dilan Polat yaptığı paylaşımda; “yatış yaptığım hastanenin hemen yan tarafında korumam Alper Silahlı saldırıya uğradı. Hayatı tehlikesi yok, çok şükür söyleyecek çok şey var söyleyemiyorum” yazdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.