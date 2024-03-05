Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan bebek müjdesi

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri süren çiftten bebek müjdesi geldi.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan bebek müjdesi

Oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde evlenen çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021'de düğün yapmıştı.

Mutlu beraberlikleri süren ve paylaşımlarıyla gündem olan çiftten müjdeli haber geldi.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan bebek müjdesi - 1

"MİNİK SIRRIMIZ"

Bebek beklediklerini duyuran Hardal ile Telkök, birlikte verdikleri pozlara "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.

Ünlü çifte tebrik yorumları yağarken; Dilan Telkök'ün büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan bebek müjdesi - 2

MUĞLA'YA TAŞINDILAR

Öte yandan pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'ya taşındı. İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...