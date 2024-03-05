Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan bebek müjdesi

Oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde evlenen çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021'de düğün yapmıştı.



Mutlu beraberlikleri süren ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan çiftten müjdeli haber geldi.



"MİNİK SIRRIMIZ" Bebek beklediklerini duyuran Hardal ile Telkök, birlikte verdikleri pozlara "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.



Ünlü çifte tebrik yorumları yağarken; Dilan Telkök'ün büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. MUĞLA'YA TAŞINDILAR Öte yandan pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'ya taşındı. İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı.