Dilara Altıntop kimdir? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un hayatı

Dilara Altıntop, Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamlayarak hukuki kavramlarda uzmanlaşmıştır.



Daha önce Fenerbahçe SK ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak görev yapan Altıntop, iş ve spor kariyerinde pek çok başarıya sahiptir.



Şu anda Miami, Florida'da yaşayan Altıntop, yönetici asistanı olarak hukuki belgeler hazırlama, toplantıları planlama ve müşteri dosyalarını düzenleme gibi görevleri yerine getirmektedir.



Türkiye Milli Yüzme Takımının eski üyesidir.