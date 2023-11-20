Dilek Hanif Bambaşka Sohbetler'de: Tasarımlarımı kimin giydiği çok önemli

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında moda tasarımcısı Dilek Hanif'i konuk etti.
Yapabileceğinin en iyisi neyse onu yapmak için çalışan biri olduğunu belirten Dilek Hanif, “Hiç kimse görmeyecekse bile bu benim için öyle olması gerektiği için öyledir. Annem anlatıyor, çocukken de elbiseme çorabım uymazsa giymezmişim, tuttururmuşum. 6 yaşından beri böyleymişim. Gözümün iyi görmesi lazım bu kendimi iyi hissetmemi sağlıyor” dedi.
"JANE FONDA BENİM İÇİN KIYMETLİ BİR İSİM"
Jane Fonda ile çalışma hikayesini anlatan Hanif, "Ben ilk couture defilemi 2002 yılında yaptım. Defileden sonra kendi kendime dedim ki eğer ben couture yapacaksam bunun üst kriteri ne olacak, bir işi yapıyorsam doğru ya da yanlış yaptığımı nasıl göreceğim diye düşünürken Paris’te couture haftası oldu ve oraya gidip koleksiyonumu gösterme kararı aldım. Kendimi orada sınamak istedim. Ben oradaki ilk Türk tasarımcıymışım oraya gidince öğrendim. Zaten detaycı biriyimdir iyice stres oldum çünkü bir yandan Türkiye’yi temsil etme düşüncesiyle baş başayım. Osmanlı çalıştığım bir işti. Bana dediler ki ‘Türkiye’de bunları mı giyiyorlar?’ Ben de ‘Evet’ dedim. Ajansım Los Angeles’ta bir ajansla üç aylık anlaşma yaptı ve biz orada çalıştığımız süre boyunca stilistler geldi ve işlerimizi takip ettiler aynı zamanda birçok ünlü giydirdik. Jane Fonda’nın stilisti içlerinden bir kıyafeti çok beğendi ve ben de yolladım. Jane Fonda benim için çok kıymetli bir isim çünkü bir stil ikonu. Tasarımlarımı kimin giydiği çok önemli" ifadelerini kullandı.
"HALKIN SANATI" SERGİSİNİN HİKAYESİ
NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan 38 bölümlük “Halkın Sanatı” isimli bir program hazırlayan Dilek Hanif, bu programın sergi ve kitaba dönüşme hikayesini de şöyle anlattı:
“Başlarken buralara kadar geleceğini düşünmemiştim. Çok güzel bir yolculuktu, mesleğimde nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken NTV’den böyle bir teklif geldi. Düşündük ki insanlar ananelerinin, büyüklerinin onlara kalmış kumaşlarını ya da kıyafetlerini bizlere vermezler ve bir yerde tıkanabiliriz. Ne yapmamız gerektiğini düşünürken malzemeler yok oluyor, güzel işler var ama bunlar maalesef gitgide kullanılmaya kullanılmaya unutuluyor. Oradan yola çıkarak ilk hatırlıyorum Tokat’a gittik, Tokat’ta tahta baskı var dediler, ilk oradan başladık. İşte 32 bölüm Türkiye’nin birçok yerini bu vesileyle gezdim. Benim için bambaşka bir deneyimdi."
"Program bittikten sonra o kadar güzel parçalar var ki elimizde en azından bunu bir kitap haline getirelim, insanlar oradaki bilgilere ulaşabilsin istedik çünkü bunun kalıcı olabilmesi için muhakkak bir finali olması gerekiyordu" diyen ünlü tasarımcı, "Bunu hem bir sergi hem de kitap olarak hazırladık şu anda sergimiz devam ediyor. Kitap içinde bir banka sponsorumuz olduğu için satış yapılamayacaktı. Orada da dedik ki buna bir QR kod yükleyelim ve sergiyi gelip gezen herkes QR kodunu okuttuğu anda kitabın içindeki tüm bilgilere ulaşabilsin. Sergi Atatürk Kültür Merkezi’nde, açılış günü gelen bütün misafirlerden çok övgü aldık" şeklinde konuştu.
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