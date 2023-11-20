Dilek Hanif Bambaşka Sohbetler'de: Tasarımlarımı kimin giydiği çok önemli

"JANE FONDA BENİM İÇİN KIYMETLİ BİR İSİM"

Jane Fonda ile çalışma hikayesini anlatan Hanif, "Ben ilk couture defilemi 2002 yılında yaptım. Defileden sonra kendi kendime dedim ki eğer ben couture yapacaksam bunun üst kriteri ne olacak, bir işi yapıyorsam doğru ya da yanlış yaptığımı nasıl göreceğim diye düşünürken Paris’te couture haftası oldu ve oraya gidip koleksiyonumu gösterme kararı aldım. Kendimi orada sınamak istedim. Ben oradaki ilk Türk tasarımcıymışım oraya gidince öğrendim. Zaten detaycı biriyimdir iyice stres oldum çünkü bir yandan Türkiye’yi temsil etme düşüncesiyle baş başayım. Osmanlı çalıştığım bir işti. Bana dediler ki ‘Türkiye’de bunları mı giyiyorlar?’ Ben de ‘Evet’ dedim. Ajansım Los Angeles’ta bir ajansla üç aylık anlaşma yaptı ve biz orada çalıştığımız süre boyunca stilistler geldi ve işlerimizi takip ettiler aynı zamanda birçok ünlü giydirdik. Jane Fonda’nın stilisti içlerinden bir kıyafeti çok beğendi ve ben de yolladım. Jane Fonda benim için çok kıymetli bir isim çünkü bir stil ikonu. Tasarımlarımı kimin giydiği çok önemli" ifadelerini kullandı.