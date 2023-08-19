Dinç kalmak için anne sütü içtiğini açıklayan Selen Görgüzel sosyal medya gündeminde (Selen Görgüzel kimdir?)

Selen Görgüzel "anne sütü" açıklamasıyla gündem oldu. Nişantaşı sokaklarında elindeki pet şişeyle dolaşan Görgüzel, dinç olmak için yeni doğum yapan arkadaşından süt sağarak içtiğini belirtti. Sosyal medyada gündem olan açıklama ardından Selen Görgüzel'ün hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Selen Görgüzel kimdir?

Dinç kalmak için anne sütü içtiğini açıklayan Selen Görgüzel sosyal medya gündeminde (Selen Görgüzel kimdir?)

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da dünyaya geldi. Lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışan Selen Görgüzel, eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı.

18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Dinç kalmak için anne sütü içtiğini açıklayan Selen Görgüzel sosyal medya gündeminde (Selen Görgüzel kimdir?) - 1

Eski Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Görgüzel, 2017 yılının yaz sezonunda ise ekranların sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıktı.

2014 yılında İtalya'da evlendiği oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan 2022 yılında boşandı. 

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