Disney’in varisinden Nazi bayraklarıyla yapılan ırkçı gösteriye tepki

Animasyon filmleriyle ünlü ABD’li yapımcı ve yönetmen Walt Disney’in kardeşi ve Disney’in kurucularından Roy O. Disney’in torunu Abigail Disney, 10 Haziran’da Disney Eğlence ve Tema Parkı önünde ırkçı bir grubun Nazi bayraklarıyla yaptığı gösteriye tepki vererek “Büyükbabam mezarında ters dönüyor” açıklamasını yaptı.

Yerel polis, basına yaptığı açıklamada yaklaşık 15 kişinin Florida’da bulunan eğlence parkının girişinde ellerinde Nazi bayraklarıyla gösteri gerçekleştirdiğini ancak müdahale edilmediğini doğruladı.