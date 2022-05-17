Dizinin çekildiği 'Masumlar Apartmanı' satışa çıkarıldı

İki hafta sonra final yapacak olan 'Masumlar Apartmanı' dizisinin çekimlerinin tamamlandığı Temel Apartman binası satışa çıkarıldı. Bina için 7 milyon dolar (108 milyon TL) isteniyor.

Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre, Bülent Ersoy binanın satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçti. Dizinin hayranı olan Ersoy, ünlenen binayı satın almak için de görüşmelere başladı.

İSTANBUL'UN İLK ASANSÖRLÜ VE KALORİFERLİ BİNASI

100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından İstanbul'a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla yapılan binada İtalyan mimar ve mühendislerin emeği var.

