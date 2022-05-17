Dizinin çekildiği 'Masumlar Apartmanı' satışa çıkarıldı

Birçok dizi ile filmin çekimlerinde kullanılan ve son olarak 'Masumlar Apartmanı'nın çekildiği Beyoğlu'ndaki Temel Apartman satışa çıkarıldı.

Dizinin çekildiği 'Masumlar Apartmanı' satışa çıkarıldı

Haberler 17.05.2022 - 08:00

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İki hafta sonra final yapacak olan 'Masumlar Apartmanı' dizisinin çekimlerinin tamamlandığı Temel Apartman binası satışa çıkarıldı. Bina için 7 milyon dolar (108 milyon TL) isteniyor.

Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre, Bülent Ersoy binanın satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçti. Dizinin hayranı olan Ersoy, ünlenen binayı satın almak için de görüşmelere başladı.

İSTANBUL'UN İLK ASANSÖRLÜ VE KALORİFERLİ BİNASI

100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından İstanbul'a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla yapılan binada İtalyan mimar ve mühendislerin emeği var.

İtalya'dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılan 7 katlı binanın 190'ar metrekarelik 12 dairesi var. Temel Apartman aynı zamanda İstanbul'da ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan bina.

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