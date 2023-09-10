DJ Sergio ile aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir'den açıklama

Geçtiğimiz mayıs ayında Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Demet Özdemir, yaz tatilini Yunanistan'da geçirdi. Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilen Özdemir, konuyla ilgili açıklama yaptı.

DJ Sergio ile aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir'den açıklama

28 Ağustos 2022'de dünyaevine giren  ile Oğuzhan Koç'un evliliği 8 Mayıs 2023'te yollarını ayırdı. Yaz tatilini Yunanistan'da geçiren Demet Özdemir'in DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edildi.

"ORADA ÇOK ARKADAŞ EDİNDİM"

Aşk iddialarına sessiz kalan Özdemir, "Orada çok arkadaş edindim, hayatımda kimse yok. Aşka hiç küsmedim. Aşk; kapısı kapatılacak ya da aranılacak bir şey değil. Beni aşk konusunda ne etkiler ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

DJ Sergio ile aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir'den açıklama - 1

"TÜRKİYE'Yİ TERK ETME GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Ünlü oyuncu, Yunanistan'daki ev hakkında da "Türkiye’yi terk etme gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey olur mu hiç Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, işim gücüm burada" dedi.

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