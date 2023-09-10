DJ Sergio ile aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir'den açıklama

28 Ağustos 2022'de dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği 8 Mayıs 2023'te yollarını ayırdı. Yaz tatilini Yunanistan'da geçiren Demet Özdemir'in DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edildi.

"ORADA ÇOK ARKADAŞ EDİNDİM"

Aşk iddialarına sessiz kalan Özdemir, "Orada çok arkadaş edindim, hayatımda kimse yok. Aşka hiç küsmedim. Aşk; kapısı kapatılacak ya da aranılacak bir şey değil. Beni aşk konusunda ne etkiler ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.