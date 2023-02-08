Doğa Rutkay: Göçükten çıkan her beden yaşamaya sebep!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Depremin ardından duygularını dile getiren oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Canım ülkem, canım memleketim, canım vatandaşım…

İzi asla silinmeyecek bu yaranın sahibi ülkem...

Binlerce, on binlerce akın akın yardıma koşan gene memleketimizin güzel insanları...

Hepimiz göçük altındayız, çıkabilmek ne mümkün…

Akın akın akan göz yaşları ve yurdunu, yuvasını düşünmeksizin; uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan onbinlerce insan...

Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, madenciler, askerimiz... Allah hepinizden razı olsun.

Bu felaketin yaraları dilerim sarılsın.

Bu felaketin sahipleri dilerim cezasını çeksin.

Bu felaketin birleştirici gücü dilerim yaraları sarsın.

İçimiz dışımız bir kara delik…

Göçükten çıkan her beden sevinç, yaşamaya sebep…

Hepimiz göçük altındayız, hepimiz bitik.

Saat 04:20 geçiyor... Hayat bitiyor."