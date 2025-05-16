Doğa Rutkay'dan Onur Bayraktar'a: Seni hiç unutmadık

Kapalı Çarşı dizisiyle hafızalara kazınan Onur Bayraktar, 26 Kasım 2010'da rol aldığı tiyatro oyunu sonrası Balat'taki evine giderken Üsküdar'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.



31 yaşındaki Onur Bayraktar'ın ani vefatı, sanatçı arkadaşlarını da derin üzüntüye boğmuştu.



Vefatının üzerinden yıllar geçse de unutulmayan Onur Bayraktar'ı yakın arkadaşı Doğa Rutkay 15 Mayıs'taki doğum günü için duygusal bir paylaşımla andı.



"YAZDIKLARIM SENİ GERİ GETİRMEYECEK" Bayraktar'ın bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Bir gülüşünle dünyayı güzelleştiren, bir bakışınla içimizi coşturan bir insandın. Şimdi yokluğunla konuşuyorum. Yazdığım tek bir kelime seni geri getirmeyecek, biliyorum ama bil ki adını anmadığımız bir gün bile geçmiyor. Sen hâlâ buradasın. Bir şarkıda, eski bir fotoğrafta, rüzgarın hafifliğinde... Her şeyde biraz sen varsın" dedi.

Doğa Rutkay, sözlerine "Sana sarılamadığımız her yıl, içimizde büyüyen bir yara gibi... Ve biz o yarayla yaşamayı öğrendik. Ama eksik... Hep biraz eksik. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Zaman seni alıp götürdü belki ama seni sevmek zamansız... Seni hiç unutmadık ve her geçen gün, biraz daha çok özlüyoruz" diye devam etti.