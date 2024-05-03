Doğa Rutkay: Hayatıma cansın kansın

Güldür Güldür Show'ın oyuncularından Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Çift, 2018'de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına almıştı.



Doğa Rutkay, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı. Oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Asık suratlısın ama pek tatlısın. Hayatıma cansın kansın. Beni ben, bizi aile yapansın. Emre’nin direği, Piraye’nin aslanı , Rutkay’ın kralısın. Sen iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Happy birthday husband!"