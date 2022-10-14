Doğu Demirkol İle Alelade Show'un yeni bölüm konukları: Tuba Ünsal, Oğuzhan Uğur, Selin Erberk Gurdikyan, Aleyna Şirin ve Nursena Say

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı Doğu Demirkol İle Alelade Show'un yeni bölüm konukları Tuba Ünsal, Oğuzhan Uğur, Miss Turkey'in dereceye giren güzelleri Selin Erberk Gurdikyan, Aleyna Şirin ve Nursena Say oluyor.

Doğu Demirkol İle Alelade Show'un yeni bölüm konukları: Tuba Ünsal, Oğuzhan Uğur, Selin Erberk Gurdikyan, Aleyna Şirin ve Nursena Say

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Doğu Demirkol: Nefret etmesinler diye şiveli konuşmaya başladım

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Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve eğlencenin zirve yaptığı Doğu Demirkol İle Alelade Show yeni bölümüyle 15 Ekim Cumartesi Star’da ekrana gelecek.

Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği talk show programının sunucu koltuğunda sevilen komedyen Doğu Demirkol oturuyor.

Eğlenceli içerikleri, konukları bekleyen sürprizleri ve keyifli sohbetleriyle Alelade Show’un yeni bölümünün konukları; Tuba Ünsal, Oğuzhan Uğur, Miss Turkey güzellik yarışmasının ilk üç güzeli Selin Erberk Gurdikyan, Aleyna Şirin ve Nursena Say.

Doğu Demirkol İle Alelade Show'un yeni bölüm konukları: Tuba Ünsal, Oğuzhan Uğur, Selin Erberk Gurdikyan, Aleyna Şirin ve Nursena Say - 1

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