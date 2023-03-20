Doğukan Manço annesini paylaştı

VASİYETİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Lale Manço Ahıskalı, vefatının üzerinden 24 yıl geçen Barış Manço'nun özel bir vasiyeti olduğunu dile getirmişti. Ahıskalı, "Barış Manço'nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, 'Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim' diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz" dedi.



Manço'nun eşi sözlerine "Barış Manço'nun hologramının da yer alacağı projeye ilişkin bilgi veren Ahıskalı, "Barış Manço'yu biz 2023'te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023'te dinleyeceğiz" diyerek devam etti.

