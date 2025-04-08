Doğukan Manço Studio Ghibli akımına uydu

CHATGPT GHİBLİ FİLTRESİ NEDİR?

"ChatGPT Ghibli filtresi" genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel veya stil filtresine atıfta bulunan bir terimdir. Studio Ghibli, Hayao Miyazaki'nin öncülüğünde, el çizimi animasyonları ve detaylı atmosferleriyle tanınan bir Japon film stüdyosudur.



Ghibli tarzı görseller, pastel renk paletleri, yumuşak dokular ve doğayla iç içe sahnelerle karakterizedir. Yapay zeka araçları sayesinde, kullanıcılar bu estetiği kendi görsellerine uygulayabiliyor.

"HİÇ BAYRAM ANIMIZ YOK"



Öte yandan, Hülya Koçyiğit'in TRT 2’de sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programının konuk olan Manço "Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı" demişti.