Doğukan Manço Studio Ghibli akımına uydu
Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, sanatçının fotoğrafını Studio Ghibli tarzıyla paylaştı.
Merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, 1999'da kaybettiği babasının fotoğrafını son günlerin popüler sosyal medya filtresi Studio Ghibli tarzıyla paylaştı.
Doğukan Manço, "MançoSan" notuyla paylaşım yaptı.
CHATGPT GHİBLİ FİLTRESİ NEDİR?
"ChatGPT Ghibli filtresi" genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel veya stil filtresine atıfta bulunan bir terimdir. Studio Ghibli, Hayao Miyazaki'nin öncülüğünde, el çizimi animasyonları ve detaylı atmosferleriyle tanınan bir Japon film stüdyosudur.
Ghibli tarzı görseller, pastel renk paletleri, yumuşak dokular ve doğayla iç içe sahnelerle karakterizedir. Yapay zeka araçları sayesinde, kullanıcılar bu estetiği kendi görsellerine uygulayabiliyor.
"HİÇ BAYRAM ANIMIZ YOK"
Öte yandan, Hülya Koçyiğit'in TRT 2’de sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programının konuk olan Manço "Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı" demişti.
"BAYRAMDA BABAMIZDAN AYRI KALIRDIK"
Doğukan Manço, sözlerine "Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik" diye devam etti.
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