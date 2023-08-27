Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek ünlülerden para istediler

Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço ve Ayna grubunun üyesi Erhan Güleryüz'in sesini taklit eden bir çetenin ünlü isimleri arayarak para istediği ortaya çıktı.

Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek ünlülerden para istediler

Bir çetenin Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz'ün sesini kullanarak ünlüleri dolandırdığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, çete üyeleri ve Beyazıt Öztürk gibi isimleri arayarak para istedi.

Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'in de "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırıldığı anlaşıldı. Güvenç, Doğukan Manço sandığı dolandırıcıya bin lira gönderdi.

Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek ünlülerden para istediler - 1

Şüphelilerin ses taklidi yaparak 47 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

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