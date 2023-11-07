Doğum günü kutladılar: Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aile pozunda

"İYİ Kİ BİZİM ANNEMİZSİN"



Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Çağla Şıkel, son paylaşımında annesi Asuman Şıkel'in doğum gününü kutladı.



Annesinin doğum günü partisinde çekilen kareleri paylaşan Şıkel,

"Bizim en kıymetlimiz, Ana Kraliçe'miz... Sen ne güzel doğdun yeniden hayatımıza. Çok güzelsin sen annem ve iyi ki bizim annemizsin. Varlığına binlerce kez şükürler olsun. Hep böyle sağlıkla, neşe ile..." dedi.

GÖNENLİ AİLEYE GİRDİ Şıkel'in bir süredir aşk yaşadığı Nail Gönenli'nin ünlü mankenin ailesiyle verdiği pozda yer alması dikkat çekti.



Şıkel'in paylaşımına "Aileye girmiş", "Nail Gönenli detayı dikkatimizden kaçmadı", "Çok güzelsiniz", "Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorsunuz" gibi yorumlar geldi. "AKLIMDA, HAYALİMDE EVLİLİK YOK" Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nail Gönenli ile hakkında çıkan evlilik haberlerine yanıt veren Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olan insanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Gündemimde çocuklarım olduğu için aklımda hayalimde böyle bir şey yok."