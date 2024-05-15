Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni kare

2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Burcu Biricik, eşiyle yeni karesini takipçileriyle paylaştı.

Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni kare

Birkaç ay önce anne olacağını açıklayan oyuncu 'in heyecanı günden güne büyüyor. Geçtiğimiz haftalarda 35 yaşına basan ve doğum günü partisinde kızına Luna adını vereceğini ifade eden Biricik, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Şimdilerde doğum için gün sayan ünlü oyuncu, eşi Emre Yetkin'in karnını öptüğü kareyi takipçileriyle paylaştı. İlk kez anne baba olmayı bekleyen çiftin fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni kare - 1

"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"

Öte yandan , daha önceki röportajında hamilelik hakkında konuşmuş ve "Emre Bey'in düşünceleri nedir?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.

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