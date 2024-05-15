Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni kare

"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"



Öte yandan Burcu Biricik, daha önceki röportajında hamilelik hakkında konuşmuş ve "Emre Bey'in düşünceleri nedir?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.