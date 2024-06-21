Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten hamilelik pozu

Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde anne olmak için gün sayan Burcu Biricik, doğuma sayılı günler kala yakın dostları Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile bir araya geldi.

Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten hamilelik pozu

Son olarak "Camdaki Kız" adlı dizide rol alan , birkaç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu. Bir kız bebek bekleyen ve heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, kızına "Luna" adını vereceğini açıklamıştı.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Yakın arkadaşları Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile bir araya gelen Burcu Biricik'in büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Aydan Taş birlikte verdikleri pozu "Deliriyorum" notuyla paylaşırken Ecem Özkaya da yakın dostlarıyla fotoğrafında "Yükleniyor" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncuların paylaşımları büyük ilgi gördü.

Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten hamilelik pozu - 1

"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda hamilelik hakkında konuşmuş ve "Emre Bey'in düşünceleri nedir?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.

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