Doğum için gün sayıyorlar: Berkay Hardal'dan mutlu aile pozu

Oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde evlenen çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021'de düğün yapmıştı.
Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Erkek bebek bekleyen Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün heyecanı günden güne büyüyor.
"AİLE HER ŞEYDİR"
Şimdilerde doğum için gün sayan çiftten Berkay Hardal, eşiyle objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, mutlu aile pozunu "Aile her şeydir" notuyla paylaştı.
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