Doğum için gün sayıyorlar: Berkay Hardal'dan mutlu aile pozu

Oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde evlenen çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021'de düğün yapmıştı.



Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Erkek bebek bekleyen Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün heyecanı günden güne büyüyor.