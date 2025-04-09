Dondurma yiyen ünlü komedyenin dudakları şişti, hastanelik oldu

Ünlü komedyen Jeff Ross, şiddetli bir alerjik reaksiyon sonucu hastaneye kaldırıldı. Ross, burrata aromalı dondurma yedikten sonra durumunun kötüleştiğini açıkladı.

Dondurma yiyen ünlü komedyenin dudakları şişti, hastanelik oldu

Torching 2024: A Roast of the Year ve Historical Roasts gibi yapımlarla adından söz ettiren Jeff Ross, Kaliforniya'daki tek kişilik şovu Take a Banana for the Ride'ın açılış gecesinden sonra bir restorana gitti. Burada ''burrata dondurma'' yiyen ABD'li yıldız, kısa bir süre içerisinde alerjik reaksiyon geçirdi. 

Dondurma yiyen ünlü komedyenin dudakları şişti, hastanelik oldu - 1

Şişmiş yüzünü ve dudaklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ross, geceyi acil serviste geçirdiğini duyurdu.

Dondurma yiyen ünlü komedyenin dudakları şişti, hastanelik oldu - 2

BURRATA DONDURMANIN İÇİNDE NE VAR?

İçerisinde mozzarella peynir, krema ve İtalyan peyniri bulunan burrata dondurmadaki hangi besinin Jeff Ross'un vücudunda alerjik reaksiyona neden olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Ünlü komedyen, en kısa zamanda sahnelere yeniden döneceğini belirtti.

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