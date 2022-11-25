Doya Doya Moda'da kim elendi? Elisa neden diskalifiye oldu? Jüri kararını verdi

Doya Doya Moda'nın 25 Kasım tarihli bölümünde haftanın kazananı ve kaybedeni belli oldu. Eleme gününe ise diskalifiye kararı damga vurdu.



KOLYEYİ KİM ALDI?

Kolyenin sahibi yarışmaya yeni katılan Melike Özkan oldu. "Geldiğim ilk hafta bu kolyeyi alacağım." sözleriyle iddialı bir çıkış yapan yarışmacı, "Kendime rakip görmemiştim, bugün de bunu desteklemiş oldum." dedi.

KİM ELENDİ?

Haftanın birincisinin belirlenmesi ardından jüriden şaşırtıcı bir karar çıktı. Haftanın ikincisi olan Elisa yarışmadan diskalifiye edildi. Yasemin Yılmaz, kararı "Diskalifiyemiz var, bu nedenle elememiz yok" sözleriyle duyurdu.



ELİSA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Hafta içerisinde Özlem, Esra ve Elisa arasında büyük bir kavga çıkmış, yarışmacılar sinkaflı sözler sarfetmişti. Elisa'nın kural ihlali yaparak temasta bulunması jürileri sinirlendirmişti. Elisa için karar 25 Kasım tarihli bölümde verildi, yarışmacı programa veda etti.







