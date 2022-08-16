Dr. Halit Yerebakan'la Doktor Geldi Star'da başlıyor

Dr. Halit Yerebakan, alanında uzman konuklarla, sağlığınızla ilgili merak ettiklerinizi cevaplamak üzere 22 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün "Doktor Geldi" programıyla Star'da ekrana geliyor.

Dr. Halit Yerebakan'la Doktor Geldi Star'da başlıyor

Haberler 16.08.2022 - 17:12

İlişkili Haberler

Yeni dizi Yalı Çapkını yakında Star'da

Yeni dizi Yalı Çapkını yakında Star'da

Category
Haftanın en çok izlenen dizileri (8-14 Ağustos 2022)

Haftanın en çok izlenen dizileri (8-14 Ağustos 2022)

Category

Kafanızı kurcalayan sağlık sorunlarına en hızlı şekilde cevap bulmaya hazır mısınız?

Dr. Halit Yerebakan, alanında uzman konuklarla, sağlığınızla ilgili merak ettiklerinizi cevaplamak üzere hafta içi her gün ekranlarınıza geliyor.

Sağlıklı beslenme, fazla kilolar, kalp, tansiyon, şeker ve aklınıza gelecek tüm hastalıkların ele alınacağı ‘Doktor Geldi’, sağlık programlarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Halit Yerebakan’ın sunacağı ‘Doktor Geldi’ programında, doğal yaşama dair bilimsel püf noktaları, bilimin ışığında sağlınıza dair en güncel ve doğru bilgiler, çözüm aradığınız tüm sağlık sorunları ve cevapları ekranlara gelecek.

Her gün yeni bir sağlık konusu ve alanında uzman konukları ile ‘Dr. Halit Yerebakan’la Doktor Geldi’ 22 Ağustos saat 09.00’da Star’da başlıyor.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...