Dr. Halit Yerebakan'la Doktor Geldi Star'da başlıyor

Kafanızı kurcalayan sağlık sorunlarına en hızlı şekilde cevap bulmaya hazır mısınız?



Dr. Halit Yerebakan, alanında uzman konuklarla, sağlığınızla ilgili merak ettiklerinizi cevaplamak üzere hafta içi her gün ekranlarınıza geliyor.



Sağlıklı beslenme, fazla kilolar, kalp, tansiyon, şeker ve aklınıza gelecek tüm hastalıkların ele alınacağı ‘Doktor Geldi’, sağlık programlarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.



Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Halit Yerebakan’ın sunacağı ‘Doktor Geldi’ programında, doğal yaşama dair bilimsel püf noktaları, bilimin ışığında sağlınıza dair en güncel ve doğru bilgiler, çözüm aradığınız tüm sağlık sorunları ve cevapları ekranlara gelecek.



Her gün yeni bir sağlık konusu ve alanında uzman konukları ile ‘Dr. Halit Yerebakan’la Doktor Geldi’ 22 Ağustos saat 09.00’da Star’da başlıyor.