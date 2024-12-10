Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti: Tanıdığım en harika insandı
2015-2019 yılları arasında Çaba Derneği başkanlığını da üstlenmiş olan Dr. Özlem Cankurtaran, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Cankurtaran'ın vefatı sonrası üzüntülerini takipçileriyle paylaştı.
Çaba Derneği Onursal Başkanı, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Çaba Derneği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun."
Dr. Özlem Cankurtaran'ın vefatının ardından ünlü isimler peş peşe üzüntülerini paylaştı.
"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"
Ali Sunal, yakın arkadaşına "Ne yazabilirim ki buraya veya yazacaklarıma burası yeter mi? Çok zor bir zamanımdı ilk tanışmamız. Hayata bağlılığı, bitmek bilmeyen sevgisi, bana olan inancı, dostluğu, sırdaşlığı ve her andan mutluluk ve eğlence çıkarmasıyla benim bu hayatta en yakınlarımdan biri hatta belki de en yakınım oldu. Nikah şahidim oldu. Yol arkadaşım oldu. Canım oldu. Cankurtaranım oldu. Bütün dostluğumuz sırasında sana siz dedim şimdi ilk ve son defa sen diyeceğim. Benim Özlemim Cankurtaranım iyi ki inadına beni çağırmışsın iyi ki bana kucak açmışsın iyi ki seni tanımışım. Sen iyi kilerin en güzelisin. Arkanda bana zorlu bir görev bıraktın şimdi senin bu kadar insanın canı olmanı, cömertçe paylaştığın sevgini, zekanı, dostluğunu, kısacası harikalığını çocuklarıma eksiksiz anlatmam aktarmam gerek. Keşke gitmeseydin de dünyadaki herkes seni tanısaydı. Ama işte cennette bile senin gibi bir meleğe ihtiyaç var demek ki… seni çok seviyorum" sözleriyle veda etti.
Demet Akbağ, "Canım Özlem'im, yüzü güzel, kalbi güzel, dostluğu güzel arkadaşım, sana hep Özlem‘im dedim ama adının anlamının bu kadar değer kazanacağı hiç aklıma gelmezdi. Seni çok özleyeceğiz" dedi.
Tarkan, paylaşımında "Sevgili Özlem Cankurtaran'ın vefatına çok üzüldüm. Hep güzel duygularla hatırlayacağım anılarımızı. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı, sabır, güç dilerim" ifadelerini kulandı.
"TANIDIĞIM EN HARİKA İNSANI KAYBETTİK"
Doğa Rutkay Kamal ise "Çok üzgünüm. Sizi tanımak çok güzeldi. Kaybetmek çok acı. Eşsiz bir insanınız, daima kalbimizde çok büyük bir yeriniz olacak" dedi.
Eser Yenenler, "Tanıdığım en harika insanı kaybettik... Mekânın cennet olsun Özlemciğim" ifadelerini kullandı.
Hamdi Alkan da "Canım Özlem... Ne söylesem boş... Yerin doldurulamaz... Yüreğimde iyiliklerin ve o meleksi tebessümlerinle yaşayacaksın" dedi.
İbrahim Büyükak, "Canım Özlemim o kadar üzgünüm ki, müthiş bir insanı kaybettik.... Mekânın cennet olsun canım arkadaşım, seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.
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