Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti: Tanıdığım en harika insandı

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Ali Sunal, yakın arkadaşına "Ne yazabilirim ki buraya veya yazacaklarıma burası yeter mi? Çok zor bir zamanımdı ilk tanışmamız. Hayata bağlılığı, bitmek bilmeyen sevgisi, bana olan inancı, dostluğu, sırdaşlığı ve her andan mutluluk ve eğlence çıkarmasıyla benim bu hayatta en yakınlarımdan biri hatta belki de en yakınım oldu. Nikah şahidim oldu. Yol arkadaşım oldu. Canım oldu. Cankurtaranım oldu. Bütün dostluğumuz sırasında sana siz dedim şimdi ilk ve son defa sen diyeceğim. Benim Özlemim Cankurtaranım iyi ki inadına beni çağırmışsın iyi ki bana kucak açmışsın iyi ki seni tanımışım. Sen iyi kilerin en güzelisin. Arkanda bana zorlu bir görev bıraktın şimdi senin bu kadar insanın canı olmanı, cömertçe paylaştığın sevgini, zekanı, dostluğunu, kısacası harikalığını çocuklarıma eksiksiz anlatmam aktarmam gerek. Keşke gitmeseydin de dünyadaki herkes seni tanısaydı. Ama işte cennette bile senin gibi bir meleğe ihtiyaç var demek ki… seni çok seviyorum" sözleriyle veda etti.

Demet Akbağ, "Canım Özlem'im, yüzü güzel, kalbi güzel, dostluğu güzel arkadaşım, sana hep Özlem‘im dedim ama adının anlamının bu kadar değer kazanacağı hiç aklıma gelmezdi. Seni çok özleyeceğiz" dedi.

Tarkan, paylaşımında "Sevgili Özlem Cankurtaran'ın vefatına çok üzüldüm. Hep güzel duygularla hatırlayacağım anılarımızı. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı, sabır, güç dilerim" ifadelerini kulandı.