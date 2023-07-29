Drake, efsane rapçi Tupac Shakur’un yüzüğünü satın aldı

Rap dünyasının efsaneleri arasında yer alan Tupac Shakur, Las Vegas'ta bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu 25 yaşında hayatını kaybetmişti. 1996 yılında yaşamını yitiren Shakur’un altın, yakut ve pırlantadan oluşan yüzüğü New York’ta ünlü Sotheby’s müzayede evi tarafından açık artırmada satıldı.
Yüzüğü satın alan kişinin Grammy ödüllü müzisyen Drake olduğu ortaya çıktı. Drake sosyal medya hesabında yüzüğü paylaştı.
Shakur'un tasarladığı ve 1996 yılında son kez taktığı yüzük için Drake 1 milyon 16 bin dolar ödedi.
Rapçinin yüzüğü, bugüne dek bir hip hop sanatçısının en pahalıya satılan eseri oldu. Yüzüğün 200-300 bin dolara alıcı bulması tahmin ediliyordu.
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