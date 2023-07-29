Drake, efsane rapçi Tupac Shakur’un yüzüğünü satın aldı

Shakur'un tasarladığı ve 1996 yılında son kez taktığı yüzük için Drake 1 milyon 16 bin dolar ödedi.



Rapçinin yüzüğü, bugüne dek bir hip hop sanatçısının en pahalıya satılan eseri oldu. Yüzüğün 200-300 bin dolara alıcı bulması tahmin ediliyordu.

