Dua Lipa: Benim için büyük bir adımdı

Yıldız şarkıcı Dua Lipa, Anwar Hadid’den ayrılığı sonrasındaki süreç hakkında konuştu. Ayrılığı büyük bir adım olarak tanımlayan ve kendi hayatına odaklandığını ifade eden Lipa, "Kendinden çok emin olmalısın. Ama benim için yine de büyük bir adımdı" diye konuştu.

Dua Lipa: Benim için büyük bir adımdı

Haberler 14.05.2022 - 14:46

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Dua Lipa, Vogue dergisine samimi açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki şarkıcı beş ay önce ayrıldığı sevgilisi Anwar Hadid’den sonraki hayatını anlattı.

Grammy ödüllü şarkıcı, iki yıl birlikte olduğu sevgilisi ile ilişkilerini noktalamasının ardından kendi hayatına odaklanmaya başladığını ifade etti.

Lipa, “Hayatımın bir sonraki bölümü, yalnız ve gerçekten iyi olmakla ilgili. İnternetteki bazı insanlar, ‘Ah, Dua akşam yemeğine tek başına çıktı’ dedi, oysa ki ben bunu her zaman yaparım" dedi.

Yıldız şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bunu her zaman yaparsan harika olur. Kendinden çok emin olmalısın. Ama benim için yine de büyük bir adımdı"

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