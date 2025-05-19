Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'den Hürrem Sultan paylaşımı

Muhteşem Yüzyıl hayranlığıyla tanınan Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, Hürrem Sultan paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'den Hürrem Sultan paylaşımı

"Bodak Yellow", "I Like It" ve "Drip" şarkılarıyla tanınan ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl dizisinden Hürrem Sultan'ı paylaştı.

32 yaşındaki şarkıcı, 'nin canlandırdığı Hürrem Sultan karakterini "Tüm masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?" notuyla paylaştı.

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'den Hürrem Sultan paylaşımı - 1

"MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜ GERÇEKTEN ÜZÜCÜYDÜ"

Ünlü şarkıcı daha önce de pek çok Muhteşem Yüzyıl ile ilgili paylaşımda bulunmuş ve diziye olan hayranlığını dile getirmişti.

Cardi B. Mehmet Günsür tarafından canlandırılan Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneleri izledikten sonra da "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yapmıştı. Bir takipçisinin "Mustafa öldüğünde ağladın mı?" sorusuna da "Ben Hürrem'in takımındayım. Ama Mustafa'nın ölümü gerçekten üzücüydü" yanıtını verdi.

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