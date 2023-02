Dünyaca ünlü sanatçılardan Türkiye'ye taziye ve destek mesajı

Dünya çapında tanınan yıldızlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve destek mesajı gönderdi.

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk ve Suriyelileri vuran bu felaketi gördüğüm için çok üzgünüm. Allah bölgedeki herkese kolaylık ve güvenlik sağlasın, ölenlerin ruhunu sonsuz huzura kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Lübnan asıllı İsveçli R&B sanatçısı Maher Zain ise Instagram hesabında, deprem bölgesinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'deki deprem haberlerinden ötürü derin üzüntü yaşadık. Türkiye ve Suriye'deki tüm kardeşlerim için dua ediyorum. Umarım depremden etkilenen bölgelerde bulunanların hepsi güvende olur ve bir an önce her şey düzelir. Allah merhumlara rahmet eylesin ve geride kalanlara sabır versin" sözleriyle üzüntüsünü aktardı.



Azerbaycanlı müzik grubu Rauf & Faik'in resmi Instagram hesabında ise "Türkiye için dua edin" mesajı paylaşıldı.



İngiliz sanatçı Sami Yusuf ise kırık kalp ile depreme ilişkin bir haberin görselini Instagram hesabında paylaştı.