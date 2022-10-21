Dünyaca ünlü şarkıcı Akon Türkiye’de saç ektirdi: Türkler iki konuda çok iyi

Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Akon, Türkiye’de saç ektirdiğini açıkladı. Akon yaptığı açıklamada, "Türkler iki konuda çok iyi, saç ekimi ve diş tedavisi" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Akon Türkiye’de saç ektirdi: Türkler iki konuda çok iyi

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Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Akon, Türkiye’de saç ektirdiğini söyleyerek Türkiye’nin saç ekimi ve diş tedavisinde çok iyi olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının ardından takipçilerinden gelen yorumlar nedeniyle açıklama yapan Akon, saç ektirdiğini duyurdu. Saçının ön tarafındaki düzlüğe dair konuşan Akon, “Yurtdışında saç ektirdim” dedi.

ÖDEDİĞİ ÜCRETİ DE AÇIKLADI

Sunucu Bootleg Kev’in podcast programına katılan Akon, Türkiye’deki saç ekimi ameliyatı için 7 bin 500 Dolar (140 bin TL) ödediğini kaydetti. Aynı tedavinin ABD’de ise yaklaşık 50 bin dolara (930 bin TL) mal olduğunu ve bu nedenle Türkiye’de tedavi gördüğünü aktardı. Sürecin başında ön saçlarının neredeyse tamamını kaybettiğini açıklayan Akon, sürecin acı verici olmadığını da belirtti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Akon Türkiye’de saç ektirdi: Türkler iki konuda çok iyi - 1

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