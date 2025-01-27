Dünyanın en zengin sanatçısı değişti: 19 ülkeden daha zengin!

2022 yılında Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle birçok markayla olan işbirlikleri sona eren West, servetinin büyük bir kısmını kaybederek milyarder unvanını yitirmişti.

Kanye West’in finansal kayıpları, 2021 yılında Kim Kardashian ile boşanmasının ardından başlamıştı. Özellikle 2022 yılında yaptığı tartışmalı açıklamalar, markalarla olan ortaklıklarının sona ermesine yol açtı ve serveti 400 milyon dolara kadar düştü. Ancak West, moda ve müzik sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çekici bir toparlanma süreci geçirdi.

Bu yükseliş, Kanye West ’i yalnızca tekrar milyarder yapmakla kalmadı, aynı zamanda onu “dünyanın en zengin sanatçısı” unvanının da yeni sahibi yaptı.

Kanye West’in serveti, geçen yılın en zengin sanatçısı olan Jay-Z’nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bıraktı. Listenin diğer isimleri ise şöyle sıralanıyor:



Taylor Swift: 1.7 milyar dolar

Rihanna: 1.6 milyar dolar

Bruce Springsteen: 1.1 milyar dolar

Jimmy Buffett: 1 milyar dolar

Kanye West, yalnızca müzik dünyasında değil, aynı zamanda moda ve iş dünyasındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şimdiden, 2025 yılına damga vuracak isimlerden biri olmayı başardı.