Duruşma salonunda bayılan Ece Erken ile ilgili ilk açıklama

Haberler - İHA 16.08.2022 - 12:37
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Eşi için görülen davanın ilk duruşmasına katılan Erken, fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Erken’in sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatından geldi. Ünlü sunucunun avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, “Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.
"DURUŞMANIN DEVAMINI SONUNA KADAR GETİREMEDİ"
Ece Erken’in avukatı, “Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası açılan soruşturma kapsamında 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı.