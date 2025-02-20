Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar'a: Her şeyden haberi vardı
Babasının Metin Akpınar olduğunu yıllar sonra mahkeme kararıyla tescil ettiren Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın kendisinin ve kardeşinin varlığından en başından beri haberdar olduğunu, kardeşlerini annesinden zorla ayırarak kendi elleriyle çocuk esirgeme kurumuna verdiğini dile getirdi.
"HER ŞEYDEN HABERİ VARDI"
Duygu Nebioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sizin o 'Erkeğin rızası var mıydı?' dediğiniz olayda, o erkeğin her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum."
Duygu Nebioğlu, sözlerini "Söyleyin o erkeklere, omuzlarını düşürüp 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu' diyen adamlar gibi topluma bir zahmet sevgi dersleri vermesin, otursun evinde kitabını okusun. Gerçekten çocuklarına sahip çıkan erkekler gibi davranmak nasıl olur, oturup araştırsın. Zaten yakında, çocuklarının annesine ve çocuklarına bunları yapan adamların başkalarına neler yaptığını öğreneceksiniz" diye sürdürdü.
Tek yumurta ikizleri Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.
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