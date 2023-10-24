Dwayne Johnson balmumu heykelinin düzeltilmesini istiyor

Birçok ünlü figürün balmumu heykellerini sergileyen Paris'teki Grevin Müzesi tepkilerin odağında. Müzenin yeni gözdesi olan Dwayne Johnson heykeli sosyal medyada gündem oldu.
Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktörün heykeli geçtiğimiz günlerde Paris'teki Grevin Müzesi'nde görücüye çıktı. "The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında oldukça tanınan oyuncunun heykeli, oyuncunun ten rengini doğru bir şekilde yansıtmaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Hatta oyuncunun heykeli, Johnson'ın Hızlı ve Öfkeli serisinden rol arkadaşlı Vin Diesel'e daha çok benzetildi.
Yapılan yorumlar arasında "Neden cildi beyaz ve ne zaman düzelteceksiniz?" ve "Sosyal medya filtresi ile yapılmış gibi görünüyor" gibi ifadeler yer aldı.
TEN RENGİNİ DÜZELTMEKLE BAŞLAYACAK
Tepkilerin üzerine ünlü oyuncu, müzedeki yetkililere ulaşacağını ve heykelin "güncellenmesi" için harekete geçeceğini söyledi. Oyuncu, işe "ten rengini düzeltmekle" başlayacağını belirtti.
Müze sosyal medya hesabında "Sanatçılarımız Dwayne Johsnon'ın balmumu heykelini geliştirmek için çalışmalara başladı bile. Görüşleriniz bizim için çok değerli" açıklamasında bulundu.
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