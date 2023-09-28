Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktör Dwayne Johnson ünlü olmanın dezavantajlarını açıkladı. "The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında oldukça tanınan oyuncu, "Benim için ünlü olmanın dezavantajları... Şöhretin hiçbir dezavantajı yok" dedi.

Johnson "Uzun zamandır ünlü olduğum için şanslıyım ve şöhretin hiçbir dezavantajı olmadığını fark ediyorum" ifadelerini kullandı.