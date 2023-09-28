Dwayne Johnson ünlü olmanın dezavantajlarını açıkladı

Hollywood'un sevilen oyuncularından Dwayne Johnson, ünlü olmanın dezavantajlarını açıkladı.

Dwayne Johnson ünlü olmanın dezavantajlarını açıkladı

Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktör Dwayne Johnson ünlü olmanın dezavantajlarını açıkladı. "The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında oldukça tanınan oyuncu, "Benim için ünlü olmanın dezavantajları... Şöhretin hiçbir dezavantajı yok" dedi.

Johnson "Uzun zamandır ünlü olduğum için şanslıyım ve şöhretin hiçbir dezavantajı olmadığını fark ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"TEK KURUŞ PARAM YOKTU"

51 yaşındaki oyuncu "Ünlü olmadığım zamanları düşünüyorum. Tek kuruş param yoktu (Arabama atlayıp markete veya alışveriş merkezine gitmek çok geçmişte kaldı ama şikayet etmiyorum elbette) Zaman geçtikçe ve deneyim kazandıkça, şöhretin en iyi yanının insanların hayatını olumlu bir şekilde etkileyebilmek olduğunu fark ettim" dedi.

EN ÇOK KAZANAN AKTÖR

Öte yandan oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçmişti. Oyuncu 2019 tarihli "Jumanji: The Next Level" filminden ve "Red Notice" adlı filmden 23,5 milyon dolar almıştı.

Bu rekor daha önce Robert Downey Jr.'a aitti. Oyuncu, "Captain America: Civil War" filminden 40 milyon dolar kazanmıştı.

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