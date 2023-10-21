Dwayne Johnson'ın balmumu heykeline eleştiri yağmuru

Hollywood'un sevilen oyuncularından Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli yerden yere vuruldu.

Dwayne Johnson'ın balmumu heykeline eleştiri yağmuru

Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktör eleştiri yağmuruna tutuldu. "The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında oldukça tanınan oyuncunun heykeli, Paris'teki Grevin Müzesi'nde görücüye çıktı.

Birçok ünlü figürün balmumu heykellerini sergileyen müzenin yeni gözdesi ise Dwayne Johnson heykeli. Ancak ünlü oyuncunun balmumu heykeli sosyal medyada gündem oldu.

Heykelin, oyuncunun ten rengini doğru bir şekilde yansıtmaması hatta oyuncunun Hızlı ve Öfkeli serisinden Vin Diesel'e daha çok benzemesi eleştiri topladı.

Dwayne Johnson'ın balmumu heykeline eleştiri yağmuru - 1

Yapılan yorumlar arasında "Neden cildi beyaz ve ne zaman düzelteceksiniz?" ve "Sosyal medya filtresi ile yapılmış gibi görünüyor" gibi ifadeler yer aldı.

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