Dwayne Johnson'ın balmumu heykeline eleştiri yağmuru

Birçok ünlü figürün balmumu heykellerini sergileyen müzenin yeni gözdesi ise Dwayne Johnson heykeli. Ancak ünlü oyuncunun balmumu heykeli sosyal medyada gündem oldu.

Heykelin, oyuncunun ten rengini doğru bir şekilde yansıtmaması hatta oyuncunun Hızlı ve Öfkeli serisinden Vin Diesel'e daha çok benzemesi eleştiri topladı.