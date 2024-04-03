Dwayne "The Rock" Johnson'ın rekoru kırıldı mı?

Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktör Dwayne Johnson, spor dünyasından Hollywood'a transfer olan birkaç isimden biri. Oyuncu, 2001 yapımı Mumya Dönüyor (The Mummy Returns) filminden 5,5 milyon dolar kazanarak, oyunculuk denemesinde en yüksek kazanç elde eden oyuncu olmuştu.

Ancak Bar Fedaisi (The Road House) filminde rol alan eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu Conor McGregor, bu rekoru kırdığını iddia etti.