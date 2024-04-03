Dwayne "The Rock" Johnson'ın rekoru kırıldı mı?

"The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında oldukça tanınan oyuncu Dwayne Johnson'ın rekorunu, eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu Conor McGregor kırdı.

Dwayne "The Rock" Johnson'ın rekoru kırıldı mı?

Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktör Dwayne Johnson, spor dünyasından Hollywood'a transfer olan birkaç isimden biri. Oyuncu, 2001 yapımı Mumya Dönüyor (The Mummy Returns) filminden 5,5 milyon dolar kazanarak, oyunculuk denemesinde en yüksek kazanç elde eden oyuncu olmuştu.

Ancak Bar Fedaisi (The Road House) filminde rol alan eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu Conor McGregor, bu rekoru kırdığını iddia etti.

Dwayne "The Rock" Johnson'ın rekoru kırıldı mı? - 1

Jake Gyllenhaal'un başrolünde yer aldığı filmde Knox karakterine hayat veren McGregor, filmden ne kadar kazandığını açıklamasa da ilk oyunculuk denemesinden en çok kazanan oyuncu olduğu öne sürdü.

Dwayne "The Rock" Johnson'ın rekoru kırıldı mı? - 2

Spor dünyasının ünlü ismi Arnold Schwarzenegger oyunculuğa ilk adım attığında dünyasında oldukça dikkat çekmişti.

23 yaşındaki aktör, 1969 yılında Hercules in New York filminde rol almıştı.

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