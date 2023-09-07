Ebru Gündeş'ten ödül açıklaması

Şarkıcı Ebru Gündeş kendisine ödül verilmesini istemediğini söyleyerek konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ebru Gündeş'ten ödül açıklaması

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan , bir süredir olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ödül törenine katılmayacağını açıkladı.

Ödül törenlerinden gelen tekliflerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl olduğu gibi, eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül tören, organizasyonlarının davetleri başladı. Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk tabii ki çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum. Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerin ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Anlayışınıza ve ricam hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Sevgilerimle..."

Ebru Gündeş'ten ödül açıklaması - 1

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