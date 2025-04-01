Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars ile ilgili konuştu: Dünyanın en zor durumu

Bir süredir Uğur Akkuş ile boşanma davası süren ve tehdit edildiğini iddia eden Ebru Şallı, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık süreci hakkında konuştu. Ebru Şallı, "Pars'a böyle bir anı kalsın, sürekli bu konu konuşulsun istemedim. O yüzden yakın çevremiz bilsin ama büyütmeyelim dedik babasıyla birlikte. Sonrasında çocuğuma yoğunlaştım. Tam atlattık derken ve evde tedaviye devam ederken hastalık nüksetti" dedi.

Ebru Şallı ve oğlu Pars

"DIŞARI ÇIKIP AĞLASAM DA ONUN YANINDA HEP NEŞELİYDİM" "Ardından ilik nakli sürecine girdik. Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın, dünyanın en zor durumu..." diyen Şallı, "Uygun ilik bir türlü bulamadık, sonra bendeki bir doku ile Pars'ta aynı doku çıktı. Sonra kilo aldım ve oğluma ilik verdim. Yüzde 100 uyumlu oldu, 45 gün tecritte birlikteydik Pars'la. Dışarı çıkıp ağlıyordum, onun yanında hep neşeliydim. Beni her zaman iyi görsün istediğim için böyle yaptım. 6 ay sonra hastalık nüksetti ve o süreç çok zordu. Bazen çok iyi oluyordu ama bir daha eve dönemedik" ifadelerini kullandı.

NEDEN AMERİKA'YA GİTTİ? Duygulanan eski manken, sözlerine "Pars hastalanmadan önce Uğur'la tanışmıştık ama kendisi destek olmak istedi ve yanımızda oldu. Durum öyle olunca 2,5 yıl geçti ve evlilik söz konusu oldu. İlik naklinden güzel haber aldıktan sonra Uğur'la evlendik. Hatta biz birlikte yaşamıyorduk, ben Pars ile birlikteydim. Sonra kötü günler oldu. Evladını kaybeden biri için göz önünde olmak çok zor, Uğur da Amerika'ya gitmek istiyordu. Ben de kabul ettim ve gittik. Gidip uzun kalıyordum ama 8 ay önce temelli döndüm. İşe başladım. Çocuğunuzun durumunu hiçbir zaman unutamazsın zaten ama işe yarıyor olmak insana iyi geliyor" diye devam etti.

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