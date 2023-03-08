Ebru Şallı oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bir şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında boşanma kararı alan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

Bütün ilgisini büyük oğlu Beren Tan'a yönlendiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününü kutladı.