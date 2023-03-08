Ebru Şallı oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Oğlu Beren Tan'ın doğum gününü, bebeklik fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Ebru Şallı oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutladı

, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bir şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. 

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında boşanma kararı alan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

Bütün ilgisini büyük oğlu Beren Tan'a yönlendiren Ebru Şallı, hesabından oğlunun doğum gününü kutladı.

Ebru Şallı oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutladı - 1

Şallı, oğlunun bebeklik ve çocukluk fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "İyi ki'm Berom" notunu ekledi.

Ebru Şallı oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutladı - 2

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, 18 yaşına girdi.

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