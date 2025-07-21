Ebru Şallı'dan annesi Şefiye Şallı ile yeni poz

Son dönemde Uğur Akkuş ile boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Ebru Şallı, annesi Şefiye Şallı ile yeni bir fotoğraf paylaştı.

Ebru Şallı'dan annesi Şefiye Şallı ile yeni poz

Bir süredir Uğur Akkuş ile boşanma davası süren ve tehdit edildiğini iddia eden , paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Günlük hayatından kesitleri paylaşan Ebru Şallı, annesiyle bir araya geldi. Ünlü isim, annesiyle kahvaltı ve kahve keyfini gözler önüne serdi.

Ebru Şallı'dan annesi Şefiye Şallı ile yeni poz - 1

"ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ardından annesi Şefiye Şallı ile nazar boncuklu kahve fincanlarıyla poz veren , paylaşımına "Annem" notunu düştü. Anne kızın keyifli anları büyük ilgi gördü.

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