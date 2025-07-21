Ebru Şallı'dan annesi Şefiye Şallı ile yeni poz

Bir süredir Uğur Akkuş ile boşanma davası süren ve tehdit edildiğini iddia eden Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Günlük hayatından kesitleri paylaşan Ebru Şallı, annesiyle bir araya geldi. Ünlü isim, annesiyle kahvaltı ve kahve keyfini gözler önüne serdi.