Ebru Şallı'dan annesi Şefiye Şallı ile yeni poz
Son dönemde Uğur Akkuş ile boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Ebru Şallı, annesi Şefiye Şallı ile yeni bir fotoğraf paylaştı.
Bir süredir Uğur Akkuş ile boşanma davası süren ve tehdit edildiğini iddia eden Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Günlük hayatından kesitleri paylaşan Ebru Şallı, annesiyle bir araya geldi. Ünlü isim, annesiyle kahvaltı ve kahve keyfini gözler önüne serdi.
"ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Ardından annesi Şefiye Şallı ile nazar boncuklu kahve fincanlarıyla poz veren Ebru Şallı, paylaşımına "Annem" notunu düştü. Anne kızın keyifli anları büyük ilgi gördü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Ebru Şallı
- Sosyal Medya