Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk'e: 9. evlilik yıl dönümü için harika bir seçim

Kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile üç çocuklu mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, zaman zaman eşiyle eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu olan çift evliliklerinde 9. yılı kutladı. Şancı, eşinin "Hazırlan, seni harika bir yere yemeğe götürüyorum" sözleri sonrası çiçekli bir elbise giydi.
Ebru Şancı gittikleri yerde yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.
Seyyar bir pilavcıya gidip karşılıklı pilav yiyen ünlü çiftten Şancı, bu anları "9. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Kocacığım harika bir seçim, tam bir gurmesin" diye paylaştı.
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