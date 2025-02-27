Ece Bağcı Sahipsizler setinden paylaştı: Bilezik artık bende
Sahipsizler dizisinde Fidan karakterine hayat veren Ece Bağcı, setten yeni kareleri takipçileriyle paylaştı. Bağcı'nın paylaşımına rol arkadaşları kayıtsız kalamadı.
"ORTANCA BALDIZIM"
Ece Bağcı, rol arkadaşları Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'la fotoğrafını paylaştı. Dizinin Devran'ı Burak Berkay Akgül, Bağcı'nın paylaşımına "Ortanca baldızım" yorumunu yaptı.
Sahipsizler'in minik yıldızı Züleyha Yıldız ise "Hep mi güzel,hep mi çiçek" ifadelerini kullandı.
"AFFET BENİ"
Ardından Azize ve kardeşler için çok önemli olan bilezikle poz veren Ece Bağcı, Hazal Subaşı'yı etiketlediği kareye "Bilezik artık bende. Affet beni" ifadelerini not düştü.
Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Hazal Subaşı ise "Hayır" karşılığını verdi.
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan dizide Fidan'a Ece Bağcı hayat veriyor.
Zaman zaman setten pozları takipçileriyle paylaşan Bağcı, bu karelere yenilerini ekledi.
ECE BAĞCI KİMDİR?
2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.
Daha önce Romeo ve Juliet, İnsan Çağı, Troyalı Kadınlar, Gar, Phone gibi tiyatro oyunlarında rol alan Bağcı, ilk sinema deneyimini Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmiyle yaşadı.
Kuru Otlar Üstüne'deki Sevim rolüyle dikkat çeken ve uluslararası ödüllere aday gösterilen Bağcı, Chicago Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazandı.
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