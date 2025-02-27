Ece Bağcı Sahipsizler setinden paylaştı: Bilezik artık bende

"ORTANCA BALDIZIM" Ece Bağcı, rol arkadaşları Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'la fotoğrafını paylaştı. Dizinin Devran'ı Burak Berkay Akgül, Bağcı'nın paylaşımına "Ortanca baldızım" yorumunu yaptı. Sahipsizler'in minik yıldızı Züleyha Yıldız ise "Hep mi güzel,hep mi çiçek" ifadelerini kullandı.

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"AFFET BENİ" Ardından Azize ve kardeşler için çok önemli olan bilezikle poz veren Ece Bağcı, Hazal Subaşı'yı etiketlediği kareye "Bilezik artık bende. Affet beni" ifadelerini not düştü. Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Hazal Subaşı ise "Hayır" karşılığını verdi.

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan dizide Fidan'a Ece Bağcı hayat veriyor. Zaman zaman setten pozları takipçileriyle paylaşan Bağcı, bu karelere yenilerini ekledi.