Ece Erken eşinin mirasını reddetti

Ece Erken, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 'nun mirasından hak almayacağını ve resmi bir şekilde 'reddi miras' yaptığını sosyal medya hesabından paylaştı.

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"



Erken, yaptığı paylaşımında “Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla” ifadesini kullandı.