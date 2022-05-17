Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti sonrası kendisine gelen telefonu anlattı: Yenge ben yaralandım, Şafak abi de vuruldu

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili iddianamede yer alan detaylar da ortaya çıktı.



Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Erken’in olaydan sonra alınan ifadesine de iddianamede yer verildi. Erken ifadesinde olay günü Murat Bilmez’in kendisini telefonla arayarak, “Bana ‘Yenge ben yaralandım, Şafak abi de vuruldu, Farklı hastanelerdeyiz, haberin olsun’ dedi. Bunun üzerine hastaneye gittim" diyerek ayrıntıları aktardı.



Erken iddianamede yer alan ifadesinde şöyle devam etti: "Saat 01:30 sıralarında hastaneye vardığımda, Celal abi eşimin rahmetli olduğunu söyledi. Eşimin müvekkili olan Rober isimli şahıs bana Seccad Yeşil’in olaydan önce eşimi arayıp tehdit ve hakaret ettiğini söyledi. Ben eşimin öldürülmesi olayının tasarlayarak organize bir şekilde gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Eşimin öldürülmesi olayı ile ilgili olaya karıştığı tespit edilen veya bundan sonra tespiti yapılacak şahıslardan davacı ve şikayetçiyim"