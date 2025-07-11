Ece Erken'den dikkat çeken paylaşım: Mükemmel hatalar yapmaya giderken ben

Sunucu Ece Erken'in şarkıcı Sinan Akçıl ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen hafta Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenen ikilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



İlişkinin ortaya çıkmasıyla birlikte; Erken’in Akçıl’ın Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya, “Enişte” dediği görüntüler de gündem olmuştu.



"BIRAKIN MUTLU OLAYIM" Ece Erken eleştirilere "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım" diye yanıt verirken; Sinan Akçıl da “Bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın” demişti.

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SİNAN AKÇIL'A GÖNDERME Mİ YAPTI? Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. İkilinin ayrılık nedeni henüz bilinmezken; Ece Erken'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

