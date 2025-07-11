Ece Erken'den dikkat çeken paylaşım: Mükemmel hatalar yapmaya giderken ben

Şarkıcı Sinan Akçıl ile kısa süreli aşkıyla gündem olan sunucu Ece Erken'den ayrılık sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ece Erken'den dikkat çeken paylaşım: Mükemmel hatalar yapmaya giderken ben

Sunucu 'in şarkıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen hafta Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenen ikilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İlişkinin ortaya çıkmasıyla birlikte; Erken’in Akçıl’ın Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya, “Enişte” dediği görüntüler de gündem olmuştu.

Ece Erken'den dikkat çeken paylaşım: Mükemmel hatalar yapmaya giderken ben - 1

"BIRAKIN MUTLU OLAYIM"

eleştirilere "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım" diye yanıt verirken; da “Bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın” demişti.

Sinan Akçıl ile Ece Erken aşkında mutsuz son

Sinan Akçıl ile Ece Erken aşkında mutsuz son

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'A GÖNDERME Mİ YAPTI?

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. İkilinin ayrılık nedeni henüz bilinmezken; 'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ece Erken'den dikkat çeken paylaşım: Mükemmel hatalar yapmaya giderken ben - 2

Sosyal medyada viral olan bir videoyu paylaşan Erken, "Ya buna çok gülüyorum ama ben" yazdı. Videoda ise "Yine mükemmel hatalar yapmaya giderken ben" ifadeleri yer alıyordu.

Ünlü sunucunun bu paylaşımı 'a gönderme olarak yorumlandı.

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