Ece Ronay kimdir, eski eşi Mehmet Bilir kim?

Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Ece Ronay kimdir, eski eşi Mehmet Bilir hakkında neler biliniyor?

Ece Ronay kimdir, eski eşi Mehmet Bilir kim?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. Ece Ronay, 2022 yılında iş insanı Mehmet Bilir ile evlendi. Bu evlilikten Miran adında çocukları olan çift 2023 mayıs ayında evliliklerini bitirdi.

Ece Ronay kimdir, eski eşi Mehmet Bilir kim? - 1

MEHMET BİLİR KİMDİR?

İş insanı Mehmet Bilir, 23 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilir, Ece Ronay ile yaptığı olaylı evlilikle tanındı. Ronay, hBilir tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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