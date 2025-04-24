Ece Seçkin depreme uykuda yakalandı: "Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu"

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı.

Depremlerin ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Depreme evinde uykuda yakalan Seçkin ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı:



"Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum."

"YILLARIN ÖDÜLLERİ KIRILDI, TUZLA BUZ OLDU"



Ödüllerinin yere düşüp kırıldığını belirten Seçkin "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

