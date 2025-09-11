Ece Seçkin ve eşini takip eden şüpheli hakkında yeni karar

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i "ısrarlı takip" ve "tehdit" etmekle suçlanan A.U.S. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİNE DEVAM KARARI

Başsavcılığın itirazını reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ve kendisini bir süredir takip ederek ölüm tehditlerinde bulunan bir hayranı hakkında şikayetçi oldu.

Seçkin'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, isminin A.U.S. olduğu tespit edilen şüpheliyi Bakırköy'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karara, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edilmişti.

"DÖRT YILDIR TEHDİT EDİYOR"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyuran Seçkin, şüphelinin yaklaşık dört yıldır kendisini ve çevresini tehdit ettiğini belirtti.